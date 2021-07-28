Горняк22: Виктор Томенко оценил темпы вакцинации в Алтайском крае

Для достижения коллективного иммунитета в Алтайском крае необходимо вакцинировать более 10 тысяч человек в день. Об этом заявил губернатор Виктор Томенко на пресс-конференции 27 июля.

По словам главы региона, к настоящему моменту два компонента вакцины получили 340 тысяч жителей края, один – еще примерно 120 тысяч. В общей сложности, это 460 тысяч человек.

«Чтобы выходить на цифру в 60% для формирования коллективного иммунитета вакцинировать нужно 1,1 млн человек. Но есть люди переболевшие, с достаточно высоким уровнем антител. Мы здесь достигаем неплохих показателей. Однако, объем работы предстоит достаточно большой», — сказал Виктор Томенко.

По его оценкам, после развертывания новых пунктов вакцинации и проведению работы по поляризации процедуры, количество прививающихся выросло почти в три раза.

«Нам нужно выходить на цифру в более 10 тысяч человек в день. Пока до нее не дотягиваем. Но будем стремиться. Эпидситуация к этому подталкивает», — подчеркнул глава региона.

Напомним, 95% вакцинированных поставлен «Спутник V». Результаты его действия характеризуются как хорошие. При этом заболевшие среди вакцинированных есть. Но, как правило, болезнь у них протекает в очень легкой и бессимптомной форме.

Алтайская правда