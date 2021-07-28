Горняк22: В Алтайском крае вступает в силу постановление о вакцинации против COVID-19

Со вторника 27 июля 2021 года в Алтайском крае вступает в силу постановление об обязательной вакцинации некоторых отдельных категорий граждан. Документ подготовила главный санитарный врач региона Ирина Пащенко.

По ее словам, на протяжении семи недель продолжается рост заболеваемости короновирусной инфекцией. Каждый третий заболевший – из наиболее трудоспособной возрастной группы 30–49 лет.

В связи с этим принято решение об иммунизации по эпидемическим показаниям в следующих сферах: торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, оказания услуг (банковских, услуг связи, оказания санитарно-оздоровительных услуг, туристических услуг и услуг средств размещения для временного проживания; по перевозке населения общественным транспортом и такси, бытовых услуг, спортивно-оздоровительных услуг и др.).

Также вакцинации подлежат государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления, сотрудники органов полиции, Росгвардии, МЧС, сотрудники многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Руководителям таких предприятий и учреждений необходимо организовать вакцинацию не менее 60% численности рабочих. Первый компонент должен (или однокомпонентная вакцина) должен быть поставлен в срок до 22 августа, второй компонент — до 19 сентября.

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Алтайская правда