Горняк22: Российские гимнастки выиграли квалификацию в многоборье на ОИ-2020
Спортивные гимнастки Фото: instagram.com/toprusgym
Финал в этом виде соревнований среди женских команд состоится 27 июля. Мужские команды разыграют олимпийские медали на день раньше
Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в квалификации командного многоборья олимпийского турнира в Токио, сообщает RT.
Российская команда в составе Виктории Листуновой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Ангелины Мельниковой набрала 171,629 балла и опередила основных соперниц из США и Китая.
Американки стали вторыми (170,562 балла), китаянки оказались третьими (166,863 балла).
Спортсменки Мельникова и Уразова также квалифицировалась в финал личного многоборья. В отдельных видах в финале Анастасия Ильянкова выступит на разновысоких брусьях, Лилия Ахаимова в опорном прыжке, Уразова и Листунова – на бревне и вольных упражнениях.
Ранее «Толк» сообщал, что алтайскому стрелку не хватило всего полбалла для выхода в финал на Олимпиаде. Только один российский спортсмен сумел пройти в восьмерку финалистов.