Горняк22: Легче родить с «Лего». Насколько непросто и одновременно интересно работать в родовых отделениях • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

Алёна Григорьева работает в краевом клиническом перинатальном центре «ДАР». Она – старшая операционная медсестра родового отделения. В свой профессиональный праздник рассказала, насколько непросто и одновременно интересно быть бойцом невидимого фронта медицины.

Достойный пример – тётя

15 февраля – Международный день операционной медицинской сестры. В родовом отделении «ДАРа» их 17, каждая на весь золота. Алёна Григорьева трудится в центре со дня основания. Несмотря на тяжелый график и ежедневную колоссальную ответственность, работу свою любит. В медицину пошла по зову сердца. Так же поступила ее родная сестра-погодка Анастасия. Четыре года они вместе просидели за одной партой в Родинском медицинском училище (ныне колледже).

– Для нас примером стала родная тетя по маминой линии Валентина Михайловна. В 1980-е годы она была медсестрой-анестезистом в барнаульской горбольнице № 5. Потом перебралась в Родинский район, где мы жили. И до пенсии работала на хирургическом приеме. Были часто у нее на работе в младшем возрасте, потом уже приходили на практику от медучилища. Когда тетя Валя приходила домой, от нее всегда пахло больницей. Мне это очень нравилось, – улыбается собеседница.

В 2006 году с красными дипломами сестры приехали в Барнаул. Устроились в Краевую клиническую больницу. Алёне достался операционный блок. Анастасию распределили в отделении гинекологии. Через десять лет обе перешли в «ДАР».

Голова – на 360 градусов

Каждый день Алёна Григорьева должна быть в полной боевой готовности, ведь пациентки поступают тяжелые. Операции – многопрофильные, не только плановые, но и экстренные. Некоторые затягиваются до 5–6 часов.

– Мой муж однажды попросил перечислить, какие конкретно задачи я выполняю. Когда ответила, он изумленно добавил: «И всё?» Но это только на первый взгляд кажется, что работа несложная. Казалось бы, стой, контролируй, подавай инструменты. Не тут-то было, – говорит Григорьева.

«Бойцы невидимого фронта» – так называют операционных медсестер. Труд среднего медперсонала на первый взгляд незаметен, но исход во многом зависит от них. Специалисты должны быть хорошо подготовленными, исполнительными, добросовестными и терпеливыми. Героиня «АП» продолжает:

– Наша задача – следить не только за собой, но и за работой хирурга, ассистента, анестезиологической бригады, младшего медперсонала, контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм. В поле зрения должен быть необходимый инструментарий, перевязочный материал. В общем, во время работы голова крутится на 360 градусов.

В Краевой клинической больнице Алёне Григорьевой было интересно попасть во все операционные. Через год она работала рядом с врачом без наставника. И сегодня интуитивно чувствует, что сделает хирург в следующую секунду, понимает, как ему помочь. В распоряжении медсестры полторы тысячи инструментов. Этот набор она в шутку называет конструктором «Лего».

Стоять на ногах во время операции по несколько часов подряд сложно. Поэтому Алёна Григорьева дает себе возможность отвлечься мыслями на пару минут. Думает о том, куда поедет с любимым супругом в отпуск. Тихонько спрашивает у врачей о детях, как провели выходные. Это разряжает обстановку, помогает перевести дух всей бригаде. Не скупится на добрые слова для мамочки, которая волнуется перед тем, как ей дадут наркоз. Всегда интересуется, откуда приехала, кого ждет, как хочет назвать малыша.

Операционные медсестры всё время в шапочках и масках, пациенты видят только их глаза, впрочем как и коллеги, с которыми плечом к плечу в оперблоке. Алёна Григорьева говорит:

– Доходит до смешного. Недавно перед началом рабочего дня ко мне подошел анестезиолог, попросил снять с головы «медицинские аксессуары», чтобы в коридоре или на улице узнать и элементарно поздороваться.

А еще мы не можем позволить себе сделать маникюр. Думала, сделаю исключение в день собственной свадьбы. И то не получилось сходить в салон, ведь всё происходило в перерывах между работой (смеется). Если молодые коллеги расстраиваются по поводу отсутствия рисунка на ногтях, предлагаю альтернативу – сходить на педикюр. И вообще, счастье не в этом!

Медики не должны быть суеверными, но за годы работы всё-таки замечаются некоторые закономерности. Алёна Викторовна приводит пример:

– В начале дня инструменты упали на пол – быть экстренной операции. Если человек спрашивает, сколько она продлится, процесс действительно затягивается. Когда на небе полная луна, это означает, что пациент может кровить.

Фёдор и Чубайс

К сложному графику и порой незапланированному выходу на работу в праздник супруг Алёны Григорьевой Сергей относится с пониманием. По профессии он бармен, но, так как эта работа особой прибыли не приносит, мужчина занимается ремонтом бытовой техники.

– В свободное время вместе ходим в кино, театр, в отпуске путешествуем по Горному Алтаю. Недавно купили дачу, летом дышим свежим воздухом и устраиваем пикники, – говорит собеседница.

А еще Григорьевы завели двух шотландских вислоухих котов.

– Сергей часто сам работает до позднего вечера, приходит позже меня. Не люблю возвращаться в пустую квартиру. На душе хорошо, когда тебе радуются. Поэтому в нашей квартире теперь живут пушистые комочки – Фёдор и Чубайс, – продолжает хозяйка питомцев.

Супруги находят время для поддержания физической формы.

Любовь к спорту Алёне привил отец. Много лет в райцентре Родино он тренировал мальчишек и девчонок. Так, Григорьева всерьез занялась гиревым спортом, стала многократной чемпионкой края. Семь лет была в алтайской сборной, ездила на федеральные соревнования, была пятой по России.

– В какой-то момент подумала выучиться на тренера и поступила в педвуз. Получила диплом, поработала в школе, поняла, что это не моя дорога. И вернулась в медицину, чему очень в итоге рада, – подытожила Алёна Григорьева.

Главный врач краевого клинического перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова:

– Значение среднего медперсонала высоко. Это связующее звено между врачом и пациентом. Если конкретно говорить об операционных медицинских сестрах, их я считаю командирами в оперблоках. У них много задач: подготовить инструментарий, четко знать ход операции, помогать хирургу. Казалось бы, узкая специальность, но уровень ответственности колоссальный.

Барнаул

Алтайская правда