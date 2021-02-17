Горняк22: В Алтайском крае увеличилось количество онкозаболеваний у детей • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

За последние 20 лет количество онкозаболеваний у детей в Алтайском крае увеличилось. Такие наблюдениями поделился заведующий отделением онкологии Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства детский онколог, кандидат медицинских наук Александр Румянцев.

Самые частые опухоли детского возраста – гемобластозы, к которым относятся лейкозы (30% всех детских опухолей) и злокачественные лимфомы (15-20%). Вторая по частоте патология – опухоли ЦНС (составляет 20%), эмбриональные опухоли и мягкотканые саркомы.

Врач рекомендует родителям обращаться к врачу-гематологу или онкологу, если изменилось поведение ребенка – он стал вялым, бледным, появились кровоизлияния на коже, держится устойчивая температура без видимых объективных причин, опухолевидные или пигментные образования, увеличились лимфоузлы.

Для начала ребенка нужно показать педиатру в поликлинике по месту жительства и пройти минимальное обследование: проверить уровень гемоглобина, тромбоцитов, лейкоцитов; при необходимости будут проведены другие исследования и консультации другими специалистами. По наступлении 18 лет пациент продолжает наблюдаться либо по месту жительства в поликлинике, если в штате есть врач-онколог, либо направляется в онкоцентр «Надежда».

Фото пресс-службы КГБУЗ АККЦОМД

Алтайская правда