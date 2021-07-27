Горняк22: Ученые оценили длительность последствий от коронавируса
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По словам специалистов, в настоящее время пока нет однозначного ответа по последствиям коронавируса и их продолжительности
Переболевшие коронавирусом могут длительное время страдать от последствий инфекции, заявили врачи, сообщает «РБК».
Завлабораторией в НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов отметил, что в течение трех месяцев после выздоровления у пациентов может проявляться постковидный синдром, после этого может возникнуть хроническая форма дефектов иммунной системы.
«Хронические заболевания сохраняются на протяжении нескольких лет. При этом иммунная система людей с особо тяжелой формой COVID-19 может никогда не оправиться от болезни. У 30-40% таких пациентов здоровье уже не вернется на прежний уровень», – рассказал врач.
По словам доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, в постковидный синдром пациенту необходимо обследование у различных специалистов. В длительной реабилитации нуждаются люди, которые были подключены к ИВЛ.
Ранее врач напомнила о риске преждевременного старения после коронавируса. По словам эксперта, замедлить процессы преждевременного старения в организме сложно, поэтому нужно делать все возможное, чтобы избегать заражения.