Горняк22: +15 смертей. Оперштаб обновил коронавирусную статистку в Алтайском крае • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН

Оперштаб Алтайского края обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом на 16 февраля. За сутки выявлено 162 новых случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 69 пациентов. Умерли 15 инфицированных, в том числе непосредственно от Covid-19 скончались 11 человек.

В результате с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 41,8 тыс. случаев инфекции. Излечились свыше 37,3 тысяч человек. Умерли 2 тыс. 187 инфицированных (от коронавируса – 1 тыс. 386).

Сейчас лечатся в инфекционных госпиталях 1 тыс. 556 инфицированных и 630 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных пациентов составляет 373 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 99 заболевших.

Новые случаи коронавирус за сутки:

Барнаул – 44,

Бийск – 13,

Рубцовск – 12,

Заринск — 5,

Павловский район – 5,

Алейск — 4,

Кытмановский район — 4,

Поспелихинский район — 4,

Целинный районы – 4,

Камень-на-Оби — 3,

Новоалтайск — 3,

Славгород — 3,

Яровое — 3,

Кулундинский район — 3,

Тальменский район — 3,

Третьяковский район — 3,

Алейский район — 2,

Бийский район — 2,

Благовещенский район — 2,

Зональный район — 2,

Локтевский район — 2,

Мамонтовский район — 2,

Михайловский район — 2,

Рубцовский район — 2,

Солтонский район — 2,

Табунский район — 2,

Тогульский район — 2,

Хабарский район — 2,

Шипуновский район — 2,

Бурлинский район — 1,

Ельцовский район — 1,

Завьяловский район — 1,

Заринский район — 1,

Змеиногорский район — 1,

Калманский район — 1,

Каменский район — 1,

Краснощековский район — 1,

Курьинский район — 1,

Немецкий национальный район — 1,

Первомайский район — 1,

Ребрихинский район — 1,

Родинский район — 1,

Романовский район — 1,

Советский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Угловский район — 1,

Усть-Калманский район — 1,

Чарышский район — 1,

Шелаболихинский район — 1.

Алтайская правда