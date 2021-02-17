Горняк22: +15 смертей. Оперштаб обновил коронавирусную статистку в Алтайском крае • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Андрей КАСПРИШИН
Оперштаб Алтайского края обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом на 16 февраля. За сутки выявлено 162 новых случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 69 пациентов. Умерли 15 инфицированных, в том числе непосредственно от Covid-19 скончались 11 человек.
В результате с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 41,8 тыс. случаев инфекции. Излечились свыше 37,3 тысяч человек. Умерли 2 тыс. 187 инфицированных (от коронавируса – 1 тыс. 386).
Сейчас лечатся в инфекционных госпиталях 1 тыс. 556 инфицированных и 630 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.
Количество тяжелобольных пациентов составляет 373 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 99 заболевших.
Новые случаи коронавирус за сутки:
- Барнаул – 44,
- Бийск – 13,
- Рубцовск – 12,
- Заринск — 5,
- Павловский район – 5,
- Алейск — 4,
- Кытмановский район — 4,
- Поспелихинский район — 4,
- Целинный районы – 4,
- Камень-на-Оби — 3,
- Новоалтайск — 3,
- Славгород — 3,
- Яровое — 3,
- Кулундинский район — 3,
- Тальменский район — 3,
- Третьяковский район — 3,
- Алейский район — 2,
- Бийский район — 2,
- Благовещенский район — 2,
- Зональный район — 2,
- Локтевский район — 2,
- Мамонтовский район — 2,
- Михайловский район — 2,
- Рубцовский район — 2,
- Солтонский район — 2,
- Табунский район — 2,
- Тогульский район — 2,
- Хабарский район — 2,
- Шипуновский район — 2,
- Бурлинский район — 1,
- Ельцовский район — 1,
- Завьяловский район — 1,
- Заринский район — 1,
- Змеиногорский район — 1,
- Калманский район — 1,
- Каменский район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Курьинский район — 1,
- Немецкий национальный район — 1,
- Первомайский район — 1,
- Ребрихинский район — 1,
- Родинский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Советский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Угловский район — 1,
- Усть-Калманский район — 1,
- Чарышский район — 1,
- Шелаболихинский район — 1.