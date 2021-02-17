Горняк22: +15 смертей. Оперштаб обновил коронавирусную статистку в Алтайском крае • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: +15 смертей. Оперштаб обновил коронавирусную статистку в Алтайском крае

Фев 17, 2021
ГОРНЯК22 17.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Оперштаб Алтайского края обнародовал новые данные по ситуации с коронавирусом на 16 февраля. За сутки выявлено 162 новых случая коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 69 пациентов. Умерли 15 инфицированных, в том числе непосредственно от Covid-19 скончались 11 человек.

В результате с начала пандемии в регионе зарегистрировано около 41,8 тыс. случаев инфекции. Излечились свыше 37,3 тысяч человек. Умерли 2 тыс. 187 инфицированных (от коронавируса – 1 тыс. 386).

Сейчас лечатся в инфекционных госпиталях 1 тыс. 556 инфицированных и 630 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19.

Количество тяжелобольных пациентов составляет 373 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 99 заболевших.

Новые случаи коронавирус за сутки:

  • Барнаул – 44,
  • Бийск – 13,
  • Рубцовск – 12,
  • Заринск — 5,
  • Павловский район – 5,
  • Алейск — 4,
  • Кытмановский район — 4,
  • Поспелихинский район — 4,
  • Целинный районы – 4,
  • Камень-на-Оби — 3,
  • Новоалтайск — 3,
  • Славгород — 3,
  • Яровое — 3,
  • Кулундинский район — 3,
  • Тальменский район — 3,
  • Третьяковский район — 3,
  • Алейский район — 2,
  • Бийский район — 2,
  • Благовещенский район — 2,
  • Зональный район — 2,
  • Локтевский район — 2,
  • Мамонтовский район — 2,
  • Михайловский район — 2,
  • Рубцовский район — 2,
  • Солтонский район — 2,
  • Табунский район — 2,
  • Тогульский район — 2,
  • Хабарский район — 2,
  • Шипуновский район — 2,
  • Бурлинский район — 1,
  • Ельцовский район — 1,
  • Завьяловский район — 1,
  • Заринский район — 1,
  • Змеиногорский район — 1,
  • Калманский район — 1,
  • Каменский район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Курьинский район — 1,
  • Немецкий национальный район — 1,
  • Первомайский район — 1,
  • Ребрихинский район — 1,
  • Родинский район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Советский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Угловский район — 1,
  • Усть-Калманский район — 1, 
  • Чарышский район — 1,
  • Шелаболихинский район — 1.

Алтайская правда

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