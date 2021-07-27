Горняк22: В Барнауле остались четыре семьи, которым не дали место в школе

Школа Фото: pixabay.com

Сейчас в краевой столице урегулировали ситуацию с первоклассниками. Однако остается часть семей, дети которых так и не получили место за партой

Мэр Барнаула Вячеслав Франк заявил, что в городе «снята напряженность» по зачислению детей в первый класс, сообщает пресс-центр горадминистрации.

По его словам, скоро в Барнауле появится 1 350 новых мест в школах, что серьезно повлияет на решение проблемы.

Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко в свою очередь пояснил, что сейчас осталось лишь четыре семьи, детей в которых пока не удалось устроить в школу. При этом в целом по краю отмечается профицит мест для первоклассников.

«В этом году в школы Алтайского края будут зачислены порядка 30 тысяч первоклассников, при этом сеть начальных школ насчитывает примерно 40 тысяч мест, то есть профицит составляет 10 тысяч мест. В школах города Барнаула насчитывается более 10 тысяч мест в начальных классах при ожидаемых 9,5 тысячах первоклассниках», – сказал он.

Костенко пообещал, что новые школы в городе будут строить с учетом возникшей демографической ситуации. Он также рассказал, что впервые в городе появится большая школа на 1 100 мест.

Ранее глава региона Виктор Томенко поручил урегулировать вопрос с зачислением детей в первый класс, так как у горожан есть «большое возмущение».

ТОЛК