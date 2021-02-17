Горняк22: Российское правительство выделило первые деньги для тяжелобольных детей • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

10 млрд рублей направит правительство России на закупку лекарств для детей с тяжёлыми, редкими заболеваниями. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Это первый подобный транш. В целом на эти цели в 2021 году планируется направить 60 млрд рублей.

Председатель правительства напомнил, что в России создан фонд «Круг добра» по поручению президента Владимира Путина. Его основная задача – оказывать помощь детям со сложными, редкими заболеваниями, которым требуется особая медпомощь и дорогостоящее лечение.

Михаил Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит принимать все необходимые меры для помощи маленьким пациентам.

Алтайская правда