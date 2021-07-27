Горняк22: 269 случаев коронавируса выявили в Алтайском крае за сутки на 26 июля

Коронавирус. Лечение. Лекарства. Фото: pixabay.com

Темпы распространения коронавируса в регионе продолжают увеличиваться: второй месяц количество выявляемых случаев ковида растет с каждым днем

В Алтайском крае за прошедшие сутки подтвердили 269 новых случаев заражения коронавирусом. Всего на 26 июля выявили 60 727 заболевших, в том числе с начала пандемии оказались заражены 4 116 детей, сообщает региональный оперштаб.

18 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 16 – от ковида. Общее число летальных исходов с начала пандемии – 3 847 (от ковида – 2 836).

758 пациентов с коронавирусом сейчас находятся в реанимациях госпиталей в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Из них 231 человек подключен к аппаратам ИВЛ.

72 жителя Алтайского края выздоровели от ковида за сутки. Всего перенесли инфекцию 48 562 пациента.

3 254 человека с подтвержденным коронавирусом лежат в ковидных госпиталях. У 682 пациентов COVID-19 не подтвердился, но они проходят лечение от пневмонии.

Всего в крае развернуто 4 670 коек для ковидных больных. Свободными остаются 734 места.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 100,

Рубцовск – 25,

Заринск – 21,

Бийск – 18,

Новоалтайск – 14,

Тальменский район – 9,

Косихинский район – 8,

Камень-на-Оби и Славгород – по 7,

Алейск – 6,

Первомайский район – 5,

Кулундинский, Немецкий национальный и Троицкий районы – по 4,

Алейский, Благовещенский, Змеиногорский, Табунский и Топчихинский районы – по 3,

Бийский, Бурлинский, Каменский, Крутихинский, Панкрушихинский, Хабарский и Чарышский районы – по 2,

ЗАТО Сибирский, Заринский, Курьинский, Кытмановский, Локтевский, Новичихинский, Тогульский и Шелаболихинский районы – по 1.

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