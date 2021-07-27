Горняк22: В Бердске сын больной коронавирусом женщины угрожал поджечь себя

Медики. Больница Фото: канал "Толк"

После жалоб глава Росздравнадзора области заявил, что в больнице, где умерла пациентка, начали проверку качества оказания медицинских услуг

24 июля в Бердске Новосибирской области от коронавируса умерла женщина, сын которой угрожал покончить жизнь самоубийством, если его тяжелобольную мать не переведут в реанимацию, сообщает «Прецедент».

Женщина попала в больницу 9 июля из-за высокой температуры и сатурации ниже 90. По словам мужчины, она пролежала в госпитале пять дней и ни разу не получила кислород.

«Мама рассказала, что в ковидном отделении не было кислорода, люди лежали, задыхаясь. Его покупают родные и несут пациентам. Денег нет? Лежи умирай! Хотя врачи нагло врут, что у них все есть», – заявил он.

Ранее мужчина жаловался, что его больную мать не лечат врачи и отказываются переводить в реанимацию, несмотря на тяжелое состояние. Мужчина угрожал убить себя прямо во дворе больницы, если его мать не будет получать медицинскую помощь.

«Желаю, чтобы наказали виновных в том, что она первые пять дней не получала лечения, и чтобы горели они в аду,» – признался сын женщины.

Ранее «Толк» сообщал, что в Новосибирске пациенты жалуются на нехватку кислорода в ковидных больницах. Некоторые родственники больных заявляли, что вынуждены за свой счет покупать родным баллоны с кислородом, но в ведомствах заверяли, что все больницы обеспечены необходимым запасом.

ТОЛК