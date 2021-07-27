Горняк22: В Новосибирске мужчину оштрафовали за сообщение о бесплодии после прививки

Вакцинация Фото: pixabay.com

Автора поста задержали в тот момент, когда он собирался поехать на дачу. Новосибирец с решением суда не согласился и собирается обжаловать его

22 июля в Новосибирске суд оштрафовал местного жителя на 30 тысяч рублей за сообщения о том, что вакцина от коронавируса якобы может вызывать бесплодие у привитых, сообщает «НГС».

Стало известно, что 1 июня в своем Telegram-канале новосибирец заявил, что вакцина от коронавируса может вызвать бесплодие у мужчин и женщин. В полиции решили, что такие высказывания создают панику и угрозу населению.

«Один из участников группы меня спросил, почему я не хочу вакцинироваться. Я ответил, что уже переболел осенью и моя мама – эпидемиолог – сказала, что в период пандемии это опасно. Потом я скопировал текст из другой группы в ответ ему», – рассказал мужчина.

Сам мужчина считает, что никакого ущерба никому не нанес. Суд признал его виновным по статье 13.15 КоАП РФ (злоупотребление свободой массовой информации).

Ранее жителя Новосибирска задержали за подделку справок об отсутствии COVID-19. В ходе обыска в квартире мужчины полицейские нашли 1 939 поддельных отрицательных ПЦР-тестов.

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