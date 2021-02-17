Горняк22: Вакцинация от коронавируса идет практически по всему Алтайскому краю • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

Только в двух муниципальных округах Алтайского края – Третьяковский и Шелаболихинский районы – медицинские учреждения не ставят прививки от коронавирусной инфекции. Как рассказали «Алтайской правде» в региональном Минздраве, жители могут привиться в соседних территориях.

Всего в кампании по иммунизации населения от Covid-19 задействованы 82 медицинских учреждения региона. В них есть соответствующее медицинское оборудование. Вакцина требует очень сложной холодовой цепи. Препарат должен храниться при температуре не выше -18 градусов.

В четырех территориях прививки можно поставить в мобильных ФАПах. Такую работу организовали Павловская, Первомайская, Тальменская и Ельцовская ЦРБ. Готовы к выездам Змеиногорская, Каменская и другие центральные районные больницы.

В передвижных фельдшерско-акушерских пунктах можно прививать от 30 до 60 человек в день. Решение о мобильных ФАПах принято, чтобы охватить вакцинацией максимальное большое число жителей края из разных населенных пунктов.

Также в Барнауле на предстоящих выходных с 10:00 до 16:00 будут работать три мобильных медицинских комплекса. Они расположены возле торгово-развлекательных центров «Пионер» и «Galaxy», а также на площади Сахарова.

Для вакцинации необходимо предъявить полис ОМС, паспорт и СНИЛС. Предварительная запись не требуется. Все желающие должны быть без симптомов ОРВИ, без обострения хронических заболеваний, иметь при себе маску и перчатки. Каждому выдается памятка о дате и месте повторной вакцинации.

Сейчас прививки от коронавируса в Алтайском крае поставили уже более 29,6 тысяч жителей. На вакцинацию приходят люди всех возрастных категорий. Подчеркнем, пока речь идет только о взрослых.

Врачи не зафиксировали никаких серьезных осложнений. Есть именно такие реакции, которые предусмотрены в инструкции по применению данной вакцины. Например, в части краткосрочного повышения температуры, болезненность в месте укола и прочее.

Справка

Вакцинация от коронавируса в Алтайском крае ведется только вакциной «Спутник V» от национального центра эпидемиологии имени Гамалеи. Введение происходит в два этапа с разницей в 21 день. Предполагаемый срок сохранения иммунитета составляет около двух лет. Вакцинация – бесплатная и добровольная.

Алтайская правда