Горняк22: Врач рассказал, к какому возрасту заканчивается «гарантийный срок» работы позвоночника • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

У нашего позвоночника, к сожалению, есть определенный срок работы. У него, а также у суставов, сухожилий и хрящей начинаются проблемы в «эксплуатации», когда люди переступают рубеж в 35 лет.

У кого-то это может случиться позже, у кого-то раньше, все обусловлено физиологическими процессами в организме.

Мануальный терапевт Андрей Кабычкин, слова которого приводит радио Sputnik, утверждает, что «гарантийный срок» наших суставов и позвоночника – это 35–45 лет. После того, как этот период завершается, у людей начинаются проблемы со здоровьем: снижается кровообращение, нарушаются обменные процессы и другое.

Чтобы позвоночник функционировал как можно дольше, нужно контролировать нагрузку на нашу спинную основу.

По словам мануального терапевта, когда человек работает стоя, у него увеличивается статическая нагрузка на позвоночник. Также она может возрастать, когда мы работаем сидя, ведь длительное статическое напряжение вызывает спазм мускулатуры. Чтобы этого не произошло, надо почаще менять позу, через каждые 40 минут работы делать небольшие перерывы, выполнять время от времени гимнастику.

Алтайская правда