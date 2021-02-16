Горняк22: Сколько человек Алтайский край потерял от COVID-19 в 2020 году • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае за 2020 год умерли 3759 человек, заразившиеся коронавирусом. Это следует из данных Росстата по месяцам. Правда единой статистики нет, но свести все сведения в единую таблицу не так и сложно.
В результате COVID-19 с апреля по декабрь стал основной причиной смерти в 1088 случаях. Еще в 89-ти коронавирусная инфекция могла привести к летальному исходу, но для подтверждения вируса было нужно провести дополнительные медицинские исследования. У 361 умершего ковид был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. А в 2221 случаях коронавирус был лишь одним из диагнозов.
А в целом же за 2020 год в Алтайском крае умерли 37 тыс. 838 человек. Это на пять тысяч больше, чем в 2019-м. При этом естественная убыль населения региона составила 17 тыс. 862 жителя.
1 января 2021 года оперштаб региона сообщил, что на тот момент с начала пандемии умерли 1553 инфицированных: 888 человек — от коронавируса, 665 — иные причины. Кстати, именно цифру умерших непосредственно от ковида и публиковал федеральных оперативный штаб.
Так почему расходятся данные о смертях от коронавируса? Одна из причин — разные методологии расчета. Оперативный штаб дает самые актуальные данные по заболеваемости и по смертности, которые сразу же заносятся в систему.
Статистика Росстата построена на данных из первичных медицинских свидетельств о смерти из Единого госреестра ЗАГС. Также ведомство напрямую получает окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления.
Накануне вице-премьер Татьяна Голикова еще раз разъяснила, что оперштаб учитывает только текущие случаи, в которых был подтвержден коронавирус, а Росстат также случаи после проведения вскрытия. «И данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными. Те цифры, которые мы публикуем как оперативные данные, тоже могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону», — сказала она.
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СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УМЕРШИХ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
(Алтайский край)
|
|
Основная причина смерти
|
Причина смерти отнесена к прочим важным состояниям
|
Всего
|
в том числе:
|
Всего
|
в том числе:
|
COVID-19, вирус идентифицирован
|
возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован
|
COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания
|
COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания
|
апрель
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
май
|
11
|
11
|
0
|
13
|
2
|
11
|
июнь
|
23
|
22
|
1
|
32
|
2
|
30
|
июль
|
53
|
53
|
0
|
70
|
15
|
55
|
август
|
44
|
44
|
0
|
85
|
34
|
51
|
сентябрь
|
86
|
85
|
1
|
107
|
42
|
65
|
октябрь
|
273
|
251
|
22
|
622
|
80
|
542
|
ноябрь
|
405
|
354
|
51
|
937
|
132
|
805
|
декабрь
|
281
|
267
|
14
|
716
|
54
|
662
|Всего
|
1177
|
1088
|
89
|
2582
|
361
|
2221