Горняк22: Сколько человек Алтайский край потерял от COVID-19 в 2020 году • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: Сколько человек Алтайский край потерял от COVID-19 в 2020 году

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

В Алтайском крае за 2020 год умерли 3759 человек, заразившиеся коронавирусом. Это следует из данных Росстата по месяцам. Правда единой статистики нет, но свести все сведения в единую таблицу не так и сложно.

В результате COVID-19 с апреля по декабрь стал основной причиной смерти в 1088 случаях. Еще в 89-ти коронавирусная инфекция могла привести к летальному исходу, но для подтверждения вируса было нужно провести дополнительные медицинские исследования. У 361 умершего ковид был сопутствующим заболеванием, повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть. А в 2221 случаях коронавирус был лишь одним из диагнозов.

А в целом же за 2020 год в Алтайском крае умерли 37 тыс. 838 человек. Это на пять тысяч больше, чем в 2019-м. При этом естественная убыль населения региона составила 17 тыс. 862 жителя.

1 января 2021 года оперштаб региона сообщил, что на тот момент с начала пандемии умерли 1553 инфицированных: 888 человек — от коронавируса, 665 — иные причины. Кстати, именно цифру умерших непосредственно от ковида и публиковал федеральных оперативный штаб.

Так почему расходятся данные о смертях от коронавируса? Одна из причин —  разные методологии расчета. Оперативный штаб дает самые актуальные данные по заболеваемости и по смертности, которые сразу же заносятся в систему.

Статистика Росстата построена на данных из первичных медицинских свидетельств о смерти из Единого госреестра ЗАГС. Также ведомство напрямую получает окончательные медицинские свидетельства о смерти по мере их появления.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова еще раз разъяснила, что оперштаб учитывает только текущие случаи, в которых был подтвержден коронавирус, а Росстат также случаи после проведения вскрытия. «И данные оперативного штаба, и данные Росстата являются достоверными. Те цифры, которые мы публикуем как оперативные данные, тоже могут быть уточнены как в меньшую, так и в большую сторону», — сказала она.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УМЕРШИХ С УСТАНОВЛЕННЫМ ДИАГНОЗОМ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

(Алтайский край)

Основная причина смерти

Причина смерти отнесена к прочим важным состояниям

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

COVID-19, вирус идентифицирован

возможно, COVID-19, вирус не идентифицирован

COVID-19 не является основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания

COVID-19 не является основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания

апрель

1

1

0

0

0

0

май

11

11

0

13

2

11

июнь

23

22

1

32

2

30

июль

53

53

0

70

15

55

август

44

44

0

85

34

51

сентябрь

86

85

1

107

42

65

октябрь

273

251

22

622

80

542

ноябрь

405

354

51

937

132

805

декабрь

281

267

14

716

54

662
Всего

1177

1088

89

2582

361

2221

Алтайская правда

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