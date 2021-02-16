Горняк22: Новый ангиокомплекс появился в Алтайском кардиоцентре • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: Новый ангиокомплекс появился в Алтайском кардиоцентре

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Новый ангиокомплекс последнего поколения фирмы Philips запустили в работу в Алтайском краевом кардиологическом диспансере. Это третий аппарат данного класса.

«Теперь есть возможность использовать на постоянной основе один из ангиокомплексов для оказания помощи больным, у которых выявлен COVID-19. Это единственный в крае аппарат для данной категории пациентов», — пояснили в медучреждении.

Также здесь особо подчеркнули, что три комплекса позволят исключить временные задержки проведения рентгенэндоваскулярных вмешательств при одновременном поступлении нескольких больных с острыми коронарными событиями.

Новое оборудование предназначено для выполнения сложных рентгенэндоваскулярных операций. Поясним, это щадящие хирургические вмешательства, не требующие широкого операционного доступа и проводимые внутри сосудов (с доступом к пораженной артерии через прокол на руке или ноге) под контролем рентгенологического оборудования.

Фото предоставлено Алтайским краевым кардиологическим диспансером

Алтайская правда

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