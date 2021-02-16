Горняк22: В России зарегистрирован первый в мире тест на определение британского штамма • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора зарегистрировал первый в мире тест на выявление британского штамма COVID-19. Разработанная система точно определяет именно эту вариацию вируса.

Набор реагентов прошел клинические испытания и обладает высокой точностью. Он зарегистрирован для использования в Российской Федерации.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, также на основе новой технологии можно разрабатывать реагенты по распознаванию других мутаций SARS-CoV-2 и прочих инфекций.

Новая мутация коронавируса была обнаружена в Великобритании в конце прошлого года. Британский штамм протекает в более легкой форме, но распространяется сильнее – преимущественно воздушно-капельным путем.

Алтайская правда