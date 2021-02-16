Горняк22: Алтайский край получил еще 15120 доз вакцины от коронавируса • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

Алтайский край получил новую крупную партию вакцины от коронавируса «Гам Ковид Вак» (Спутник V) в размере 15120 доз. Точно столько же пришло в регион в начале прошлой недели, а на этой вновь ожидается новое поступление.

Как рассказали в региональном Минздраве, вакцина распределяется во все поликлиники и поликлинические отделения региона с учетом количества записавшихся пациентов. В настоящий момент ждут очереди на вакцинацию более 10 тысяч человек.

«Новая поставка позволит не только увеличить количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, но и задействовать при вакцинации мобильные ФАПы для работы в удаленных населенных пунктах. Также в Барнауле продолжают работать три мобильных комплекса», — пояснили в министерстве.

В результате в наш регион уже доставлено свыше 52,3 тысяч комплектов комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат предназначен для иммунизации взрослого населения из групп риска заражения.

Алтайская правда