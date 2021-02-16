Горняк22: Алтайский край получил еще 15120 доз вакцины от коронавируса • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: Алтайский край получил еще 15120 доз вакцины от коронавируса

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Фото Олег БОГДАНОВ

Алтайский край получил новую крупную партию вакцины от коронавируса «Гам Ковид Вак» (Спутник V) в размере 15120 доз. Точно столько же пришло в регион в начале прошлой недели, а на этой вновь ожидается новое поступление.

Как рассказали в региональном Минздраве, вакцина распределяется во все поликлиники и поликлинические отделения региона с учетом количества записавшихся пациентов. В настоящий момент ждут очереди на вакцинацию более 10 тысяч человек.

«Новая поставка позволит не только увеличить количество медорганизаций, в которых жители смогут поставить прививку против коронавирусной инфекции, но и задействовать при вакцинации мобильные ФАПы для работы в удаленных населенных пунктах. Также в Барнауле продолжают работать три мобильных комплекса», — пояснили в министерстве.

В результате в наш регион уже доставлено свыше 52,3 тысяч комплектов комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Препарат предназначен для иммунизации взрослого населения из групп риска заражения.

Алтайская правда

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