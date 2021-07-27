Горняк22: Коронавирус в Алтайском крае: 18 смертей и 269 заражений

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили 269 новых случаев коронавируса. Выздоровело 72 человека, умерло 18, от COVID-19–16.

Наибольшее число инфицированных выявлено в Барнауле (100), Рубцовске (25), Заринске (21), Бийске (18), Новоалтайске (14) и Тальменском районе (9).

На 26 июля находятся на лечении в ковидных госпиталях 3254 человек с коронавирусом и 682 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Из них в тяжелом состоянии– 758, подключено к ИВЛ – 231.

Минздравом края развернуто 4670 коек, в резерве — 734.

Всего в Алтайский край поступил 524 141 комплект вакцины.

Алтайская правда