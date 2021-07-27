Горняк22: У переболевших коронавирусом снижается интеллект

Британские ученые выявили значительное снижение уровня интеллекта у переболевших коронавирусом. Чем тяжелее протекала болезнь, тем стали хуже когнитивные показатели переболевших.

Согласно исследованиям, у большинства людей, перенесших инфекцию, возникли проблемы с выполнением тестовых заданий. Сложнее всего участникам эксперимента давалось решение задач, которые требовали аргументации и планирования.

Кроме того, переболевшие ковидом нередко жалуются на «мозговой туман», проблемы с концентрацией внимания и формулировкой мыслей, пишут РИА Новости.

Степень когнитивных нарушений отчасти связывают с тяжестью перенесенного заболевания. Пациенты, которые были подключены к ИВЛ, демонстрировали после излечения наибольшее понижение мыслительного процесса.

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Алтайская правда