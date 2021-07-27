Горняк22: Алтайский Минздрав рассказал, когда ожидается снижение заболеваемости

Снижение заболеваемости коронавирусом в Алтайском крае прогнозируется через 3–4 недели. Об этом заявила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова на пресс-конференции 26 июля.

По её словам, ситуация стабилизируется, однако по-прежнему остаётся непростой. Растёт доля тяжелобольных – в реанимацию попадают люди 30–49 лет. Как правило, это связано с самолечением и поздним началом лечения. На сегодняшний день из 385 реанимационных мест свободно 97. Госпитализируют больных в состоянии средней степени тяжести и поражением легких от 50%, а также люди старшей возрастной группы и с хроническими заболеваниями.

Остальные наблюдаются амбулаторно. В случае ухудшения состояния им следует вызывать «скорую помощь». Здесь Жанна Вахлова отметила, что служба испытывает серьёзные нагрузки, поэтому в среднем «скорую» приходится ждать 45 минут. В день врачи принимают более трёх тысяч вызовов.

Подождать придётся также и врача из поликлиники. Чиновница напомнила, что при наличии симптомов ОРВИ в медучреждения идти нельзя – нужно вызвать врача на дом.

Фото: Наталья Андронова

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Алтайская правда