Горняк22: Крупный пункт вакцинации откроется в барнаульском ТЦ

Новый крупный пункт вакцинации откроется на базе торгового центра «Геомаркет» в Барнауле. Об этом на пресс-конференции 26 июля рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

Пункт планируют развернуть на площадке ТЦ в ближайшее время. Одновременно в нём будут работать 5–6 врачей. Впоследствии пункт вакцинации от коронавируса может быть перепрофилирован в пункт получения прививок от гриппа.

Жанна Вахлова не исключила возможности появления аналогичных пунктов и в других ТЦ, которые изъявят такое желание. Требования просты: наличие 200 кв.м площади и соответствие условий санитарным нормам, а также готовность предоставить площадь под пункт вакцинации не менее, чем на два месяца.

В настоящее время запас вакцины в Алтайском крае составляет около 60 тысяч доз. В ближайшее время поступит еще 12 тысяч. Ежедневно делается свыше пяти тысяч прививок.

Фото: googlemaps

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Барнаул

Алтайская правда