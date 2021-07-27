Горняк22: 15 минут и готово: Алтайский край получит экспресс-тесты на коронавирус
Экспресс-тесты для определения коронавируса получит Алтайский край в ближайшее время. Об этом сообщила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова на пресс-конференции 26 июля.
Экспресс-тест определяет наличие коронавируса всего за 15–20 минут. Эти тесты будут проводить сотрудники «скорой помощи». В сутки планируется проводить по 200 экспресс-тестов. Всего таких закупят 15 тысяч.
На закупку тестов всех видов (не только «экспресс») губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил выделить 60 млн рублей. Кроме того, к 29 июля должны появиться дополнительные бесплатные лекарства от коронавируса, которыми обеспечиваются жители региона, находящиеся на амбулаторном лечении. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:У переболевших коронавирусом снижается интеллект