Горняк22: В Алтайском крае создадут дополнительное производство медицинского кислорода

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил создать дополнительные мощности по производству медицинского кислорода. Этот вопрос рассмотрели 26 июля на аппаратном совещании правительства региона.

По данным регионального Минздрава, до начала пандемии учреждения здравоохранения потребляли порядка 10 тонн кислорода в сутки. Сегодня объем потребления вырос до 50 тонн. В крае производится 5–7 тонн кислорода, остальное приходится закупать в других регионах страны и даже в Казахстане, пишет пресс-служба губернатора края.

В связи с этим губернатор поручил Министерству промышленности и энергетики края изучить вопрос о создании дополнительного производства порядка 20 тонн медицинского кислорода в сутки.

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Алтайская правда