Горняк22: Мясников рассказал о новой «более страшной» пандемии • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

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Коронавирус

Горняк22: Мясников рассказал о новой «более страшной» пандемии

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

Популярный телеврач Александр Мясников спрогнозировал, что человечество затронет «более страшная» в сравнении с коронавирусом пандемия. Это произойдет после мутации некоторых типов гриппа.

Известный врач считает, что коронавирус стал тренировочным процессом перед более страшной эпидемией. Медик убежден, что новое глобальное событие станет следствием мутаций вирусов гриппа.

Врач дал неоптимистический прогноз —  это будут птичий или свиной грипп. В результате их новые версии найдут способ передаваться от животных человеку. Предполагается, они мутируют до уровня вирусов, распространяемых между людьми, пишет Медикфорум.

«Большая, смертельная пандемия в двух мутациях от нас», — прокомментировал медик. Мясников также выразил уверенность в том, что единственным эффективным способом защититься от новой пандемии является применение антигриппозной универсальной вакцины. В настоящее время такой вакцины нет.

Алтайская правда

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