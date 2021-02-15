Горняк22: Инфекционист ответил, когда можно отказаться от масочного режима • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Несмотря на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, россияне должны продолжать соблюдать ограничительные меры. Суть в том, иммунитет жителей страны ещё недостаточно велик. Инфекционист Владимир Чуланов ответил, когда россияне смогут отказаться от средств защиты.

Хорошо, что мы видим снижение. Это очень радует, это обнадеживает, но мы должны пока соблюдать все те меры профилактики, которые есть, — прокомментировал ситуацию специалист.

По его словам, в России только начали прививать от COVID-19, отказаться от ограничительных мер можно будет после того, как вакцинацию пройдут более половины жителей страны, передает Медикфорум.

Алтайская правда