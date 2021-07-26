Горняк22: Амурский министр цифрового развития скончался после драки на турбазе

Кулак. Драка Фото: pixabay.com

Смертельную травму министр мог получить после драки с 39-летним мастером спорта по пауэрлифтингу, который пока по делу проходит как свидетель

В минувшую субботу скончался министр цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Слова соболезнования близким и родным написал в своем Telegram-канале выразил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как ранее сообщали Telegram-каналы, министр мог умереть после избиения – 17 июля он отдыхал на туристической базе «Берлога» вместе с женой, где и произошел конфликт Курдюкова с 39-летним мастером спорта, который грубо высказался в адрес жены чиновника. Произошла драка.

У Курдюкова были диагностированы перелом костей черепа и гематома головного мозга. После избиения он впал в кому.

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