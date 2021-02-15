Горняк22: Мясников рассказал, как бороться новыми мутациями коронавируса • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

Популярный в Сети врач и телеведущий Александр Мясников назвал способ борьбы с новыми мутациями коронавируса. Своим мнением он поделился в своем канале в Telegram.

По его словам, для защиты от новых штаммов нужна всеобщая вакцинация. Он объяснил, что коронавирус будет продолжать мутировать в разных странах мира. Мясников уверен, что какой вариант вируса станет доминирующим, покажет лишь время.

Специалист уточнил, что новые варианты коронавируса склонны более легко передаваться от человека к человеку, но процент смертности у заболевших не увеличивается.

В публикации он заметил, что самое главное — антителам переболевших или вакцинированных людей приходится встречаться с новым для них врагом, что ставит вопрос об эффективности их работы.

Коронавирус мутирует и будет мутировать. Того первого, уханьского, вируса уже нигде и не найти. Еще в апреле его почти повсеместно вытеснил вариант D614G. Потом мы видим все новые мутации: — британскую, южноафриканскую, калифорнийскую, бразильскую и так далее

Мясников добавил, что в обозримом будущем людям придется регулярно вакцинироваться от коронавируса. Такая прививка будет требоваться раз в год или раз в два года. «Не удивлюсь, если когда-нибудь появится комбинированная сезонная вакцина против гриппа и коронавируса», — заметил он.

Алтайская правда