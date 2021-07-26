Горняк22: Водители рассказали о пробке из-за ДТП на улице Антона Петрова в Барнауле

ДТП на улице Антона Петрова Фото: Инцидент Барнаул

Водители говорят, что из-за скопления машин в районе Ближних Черёмушек им приходится объезжать по дворам, что тоже довольно проблематично

В соцсетях водители рассказали о собирающейся пробке в районе дома № 199 на улице Антона Петрова. Они говорят, что некоторые, не выдержав ожидания, начинают объезжать по дворам. Причина – легковой автомобиль влетел в опору столба, кузов у машины сильно смят.

На видео, которое опубликовано в группе «Инцидент Барнаул», видно, что на месте ДТП работает машина скорой помощи. Кроме того, в пробке стоит пассажирский автобус – рядом с домом № 199 находится остановка общественного транспорта «42 Краснознамённой Бригады».

«Нормально парень размотался, но живой», – пишут очевидцы ДТП о водителе.

ТОЛК