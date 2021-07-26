Горняк22: Барнаулец и его пассажир пострадали в ДТП на Чуйском тракте в районе озера Ая

ДТП на Чуйском тракте в районе озера Ая Фото: МУ МВД России по Республике Алтай

Житель Бийска на Lexus, выезжая на Чуйский тракт со стороны озера Ая, не захотел уступать дорогу барнаульскому водителю, ехавшему по главной дороге и спровоцировал столкновение

Около часа дня 24 июля в Майминском районе 43-летний житель наукограда на автомобиле Lexus двигался со стороны озера Ая и не уступил дорогу автомобилю Renault Sandero под управлением 63 летнего жителя Барнаула, который двигался по главной дороге. В результате произошло столкновение автомобилей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

В ДТП пострадали барнаульцы – сам водитель и его 71-летний пассажир, с полученными травмами они были доставлены в медицинское учреждение республики.

Отмечается, что водители за рулем оба были трезвыми. В отношении виновника ДТП, бийчанина, вынесено постановление о правонарушении по ч.2.ст.12.13.КоАп РФ.

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