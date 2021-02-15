Горняк22: Иммунитет к COVID-19 вырабатывается у большинства людей • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

У большинства переболевших COVID пациентов в организме появляются нейтрализующие антитела. Именно они обеспечивают защиту от заражений в будущем.

Результаты нового исследования говорят о том, что у подавляющего большинства людей нейтрализующие антитела могут вырабатываться при средней и тяжелой форме болезни. Такие антитела нашли у выздоравливающих пациентов, заявили ученые из Университета Тель-Авива.



Анализ ученых показал, что у больных после тяжелой формы коронавируса отмечалась более высокая концентрация антител. Таким образом, они обретали надежную и длительную защиту от повторного заражения, пишет Медикфорум.

Алтайская правда