Горняк22: Иммунитет к COVID-19 вырабатывается у большинства людей • 15.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Иммунитет к COVID-19 вырабатывается у большинства людей

Фев 15, 2021
ГОРНЯК22 15.02.2021

У большинства переболевших COVID пациентов в организме появляются нейтрализующие антитела. Именно они обеспечивают защиту от заражений в будущем.

Результаты нового исследования говорят о том, что у подавляющего большинства людей нейтрализующие антитела могут вырабатываться при средней и тяжелой форме болезни. Такие антитела нашли у выздоравливающих пациентов, заявили ученые из Университета Тель-Авива.
 
Анализ ученых показал, что у больных после тяжелой формы коронавируса отмечалась более высокая концентрация антител. Таким образом, они обретали надежную и длительную защиту от повторного заражения, пишет Медикфорум.

Алтайская правда

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