Горняк22: На выпуск новой российской вакцины выделят более двух миллиардов рублей • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: На выпуск новой российской вакцины выделят более двух миллиардов рублей

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Правительство РФ  выделит новосибирскому центру вирусологии и биотехнологии «Вектор» более 2 млрд руб. на производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Распоряжение ранее подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«В следующем месяце перейдем к масштабному выпуску вакцины «ЭпиВакКорона», она уже начала поступать в гражданский оборот», —обратил внимание Мишустин. По его словам, на данный момент массовая вакцинация в основном идёт «Спутником V».

В ближайшие месяцы в гражданский оборот выйдет и третья разработка учёных Минздрава — вакцина Центра имени Чумакова. Препарат позволит расширить вакцинацию, сделать её более доступной, а значит, защитить ещё больше людей.

Ранее сообщалось, часть средств пойдет на поставку препарата в регионы.

Алтайская правда

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