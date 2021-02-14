Горняк22: Почему владельцы собак могут рассчитывать на более долгую жизнь • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

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Горняк22: Почему владельцы собак могут рассчитывать на более долгую жизнь

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Ученые провели исследования и пришли к выводу, что владельцы собак с большей вероятностью проживут долгую жизнь, чем те люди, у которых никогда не было этих домашних питомцев.

Дружба человека и собаки способствует улучшению сразу целого ряда показателей человеческого здоровья, от психики до системы сердца и сосудов. Об этом рассказала американский ученый, профессор медицинского факультета Тулейнского университета Кейт Фердинанд. Доводы ученого опубликовало издание Express.

По словам эксперта, у владельцев собак риск смерти от любой причины снижен на 24%. По словам эксперта, частично это объяснить повышенной физической активностью (из-за прогулок с питомцем) как следствия обязательных ежедневных прогулок.

Причем отношения с домашним питомцем крайне благоприятно сказываются на психическом здоровье. Пенсионерам животные облегчают жизнь в одиночестве и социальной изоляции. В окружении домашнего животного люди чувствуют себя в большей безопасности в собственном доме, а также могут ощущать себя нужными и любимыми.

Алтайская правда

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