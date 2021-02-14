Горняк22: Ученые рассказали всю правду о влиянии специй на организм человека • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

Эксперты рассказывают о нюансах использования пряностей и специй, которые не только улучшают вкусовые свойства блюд, но и оказывают влияние на здоровье человека.

По словам экспертов, специи считаются природными антибиотиками, которые способны бороться с болезнетворными микроорганизмами. Например, перец, чеснок и куркума содержат полезные антиоксиданты, которые работают как профилактика онкологии.

Корица нормализует уровень глюкозы в крови и снижает тягу к сладкому. Ее рекомендуют диабетикам. Лавровый лист, гвоздика, тмин и укроп содержат эфирные масла. Они очищают верхние дыхательные пути, а еще облегчают дыхание и останавливают кашель.

Специалисты уверяют, что паприка известна способностью активизировать метаболизм и благодаря этому помогает избавиться от лишнего веса.

Однако специи могут также и навредить организму. Например, острый красный перец вызывает раздражение желудка. Поэтому, когда используете пряности, не забывайте о чувстве меры.

Есть случаи, когда специи вообще противопоказаны некоторым людям. В частности, при обострениях любых хронических заболеваний пищеварительной системы. С осторожностью следует использовать пряности во время беременности. Разумеется, не стоит пользоваться пряностями и специями, когда готовите для маленьких детей, передает rskrf.ru.

Алтайская правда