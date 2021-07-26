Горняк22: +273. Статистика коронавируса в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 273 новых случая заболевания коронавирусом. Выздоровел 54 человек, умерло 23, от COVID-19–19.

Больше всего заразившихся зарегистрировано в Барнауле (90), Бийске (22) и Рубцовске (21).

На 25 июля находятся на лечении в ковидных госпиталях с коронавирусом 3239 человек и 675 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. В тяжелом состоянии – 752 больных, подключено к аппаратам ИВЛ – 228.

Минздравом края развернуто 4670 коек, в резерве — 756.

Всего в Алтайский край поступило 524 141 комплект вакцины против коронавируса. На утро 25 июля прививается 459806 человек: 117 075 получили первую прививку, 342 791 полностью привиты.

Алтайская правда