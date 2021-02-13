Горняк22: Российские врачи спасли пациентку с 100% поражением лёгких  • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Российские врачи спасли пациентку с 100% поражением лёгких 

Фев 13, 2021
ГОРНЯК22 13.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

Специалистам НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского потребовалось почти три недели, чтобы стабилизировать состояние пациентки с 100% поражением легких. После двух месяцев, проведенных в больнице, она готовится к выписке.

Пациентка вспоминает, что не могла стоять и говорить, постоянно чувствовал нехватку кислорода. Несмотря на тяжелое состояние, женщина долгое время лечилась самостоятельно, тем самым только усугубив ситуацию. После госпитализации по результатам КТ у нее было диагностировано 100% поражение лёгких. 

В Склифе одновременно с основной терапией женщина проходила лечение с помощью гипербарической оксигенации. Спустя 2 месяца, проведенных в стационаре, пациентка готовится к выписке. 

Она с благодарностью вспоминает, как у ее кровати врачи дежурили часами, оказывая не только медицинскую помощь, но и моральную.

Алтайская правда

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