Горняк22: Алтайский край замкнул тройку регионов по числу жителей с расстройствами психики

В Минздраве РФ назвали регионы, где больше всего пациентов с психическими расстройствами в 2020 году. Лидером, как и год назад, продолжает оставаться Чукотка. А вот Алтайский край передвинулся со второго места на третье.

В Чукотском автономном округе количество жителей с психическими расстройствами еще выросло. Если в прошлом году на 100 тысяч населения приходилось 9922,9 случаев, то сейчас уже 10012,3. Еврейская автономная область и Алтайский край поменялись своими прошлогодними местами. Соответственно, в этих регионах показатели составляют 6437,6 и 5834,9, пишут РИА Новости.

Также на Чукотке больше всего психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Следом за ним идут Ненецкий автономный округ и Сахалинская область.

Меньше всего людей с нездоровой психикой проживает в Чечне: 1555,6 на 100 тысяч населения. А также Ингушетии (1674,6) и Москве (2005,5).

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Алтайская правда