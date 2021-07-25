Горняк22: Число заболевших ковидом в Алтайском крае перевалило за 60 тысяч
коронавирус. Фото: pixabay.com
В Алтайском крае набирает обороты заболеваемость коронавирусом. Почти каждый день в регионе фиксируется рекорд по вновь выявленным случаям
В Алтайском крае продолжает расти число заболевших коронавирусом. Так, за минувшие сутки в регионе выявили 276 новых случаев заражения. Об этом сообщает краевой оперштаб. Общее число заболевших на 24 июля составило – 60 185 человек, в том числе 4061 детей.
Коронавирус в Алтайском крае на 24 июля
- 20 больных коронавирусом умерли за сутки ( все – от COVID-19). С начала пандемии в крае скончались 3 806 человек, все взрослые.
- 792 «тяжелых» пациента сейчас проходят лечение в госпиталях, среди них 223 человека подключены к аппаратам ИВЛ.
- 103 человека выздоровели за сутки после коронавируса, всего с начала пандемии в регионе вылечились 48 436 человека.
- 3224 пациентов лежат в госпиталях с коронавирусом, еще 636 пациента лечатся там с вирусными пневмониями и неподтвержденным ковидом.
- 4670 коек для ковидных больных развернуты сейчас в крае. Свободными из них остаются 810 коек.
- 455 тыс. человек прививаются сейчас в регионе.
Новые случаи за сутки
Барнаул – 95
Бийск – 17
Рубцовск – 15
Алейск – 10
Новоалтайск – 8
Белокуриха, Заринск, Славгород – по 7 заболевших
Камень-на-Оби – 6
Кулундинский, Топчихинский районы – по 5
Алтайский, Калманский, Усть-Калманский районы – по 4
Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Косихинский, Петропавловский, Поспелихинский, Тальменский, Третьяковский, Троицкий, Хабарский, Шипуновский районы – по 3
Баевский, Бийский, Благовещенский, Быстроистокский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Советский, Солтонский, Табунский, Усть-Пристанский, Целинный, Шелаболихинский районы – по 2
Бурлинский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Красногорский, Курьинский, Кытмановский, Мамонтовский, Первомайский, Смоленский, Солонешенский, Суетский, Тогульский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.
Ранее сообщалось, что с 27 июля в Алтайском крае вводится обязательная вакцинация для отдельных категорий населения.