Горняк22: Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами

Самолет Фото: pixabay.com

Россия постепенно возобновляет авиасообщение со странами, прерванное пандемией коронавируса. С 24 июля для перелета открывается еще ряд стран

Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Чехией и Францией, сообщает РИА «Новости».

Кроме того, в стране увеличивается число рейсов. В частности, увеличивается количество регулярных рейсов в Австрию, Бельгию, Болгарию, Венгрию, Ливан, Хорватию и Эфиопию.

Кроме того, РФ возобновляет полеты за гарницу из Архангельска, Новокузнецка и Орска.

Ранее сообщалось, что в России возобновили чартерные перевозки на курорты Египта.

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