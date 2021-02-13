Горняк22: В Алтайской краевой детской стоматологии будут лечить под наркозом • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Евгений НАЛИМОВ

В Алтайской краевой детской стоматологической поликлинике на Деповской после ремонта откроют малые операционные кабинеты, где малышей будут лечить под наркозом.

«Мама, а это больно?», «Может, не пойдем?», «Жужжать» необходимо?» – какие только вопросы маленькие пациенты не задают своим родителям, настраиваюсь на прием к зубному! В такие моменты вспоминается сюжет из киножурнала «Ералаш», когда у «счастливого» обладателя талона сдают нервы и от него остается только висящая в воздухе кепка.

Краевая детская стоматологическая поликлиника работает с 1984 года. Ежегодно здесь принимают до 28 тысяч пациентов со всего региона.

– Если раньше ребенка приходилось долго уговаривать и даже держать, что плохо сказывалось на его психике, то сегодня доктора применяют другой подход к детям. В помощь – современные технологии, – говорит главный врач Наталья Шапрова.

В обновленном медучреждении во время лечения мальчишкам и девчонкам планируют показывать мультфильмы, при необходимости давать наркоз, в том числе детям до трех лет и малышам с особенностями здоровья. Кстати, помощь им будет оказываться по полису ОМС.

А пока помещение максимально преображается. Гудят пылесосы, подсыхает свежая краска на стенах, в кабинетах кладут разноцветную плитку. Наталья Шапрова продолжает:

– Рабочие зашли на нашу площадку в августе прошлого года. На капитальный ремонт из краевого бюджета выделили 26 млн рублей. В планах – отремонтировать все кабинеты, фасад здания, входные узлы, приобрести новое оборудование для систем пожарной сигнализации, видеонаблюдения, сделать более качественным Интернет. Надеемся, что к лету все задачи будут выполнены.

В другом крыле здания врачи принимают по 100–120 человек в день. Штат сотрудников укомплектован, с детьми работают 27 докторов.

Стаж у стоматолога Алины Суворовой небольшой, всего два года. Тем не менее в работу быстро втянулась. Признается, что лечить маленьких пациентов не сложнее, чем взрослых:

– С ребятишками нужно разговаривать, отвлекать их, улыбаться, и тогда они дают возможность поработать быстро и качественно. А еще хорошо помогает, когда малышу говоришь, что за примерное поведение получит игрушку. Практически безотказный прием!

Рядом со стоматологическим кабинетом находится еще один, откуда постоянно доносится глухое жужжание. Но очереди у двери не наблюдается. Оказывается, там удобно расположились сотрудники зуботехнической лаборатории. В шутку они называют себя вооруженными до зубов. Их задача – изготавливать протезы. Скучно медикам не бывает. В перерывах они предпочитают посидеть в тишине.

Кстати, в ближайшее время в Новоалтайске откроют филиал Краевой детской стоматологии. Под него выделили помещение на базе горбольницы им. Л.Я. Литвиненко. Это отдельно стоящее трехэтажное здание, раньше там была аптека. На реализацию проекта выделено 65 млн руб. Скоро начнется ремонт, он продлится год.

Барнаул | Новости Новоалтайска

Алтайская правда