Горняк22: Алтайский край оказался регионом с отстающими темпами вакцинации

Вакцина Фото: pixabay.com

Спустя чуть более чем через полгода после начала массовой вакцинации от коронавируса, в России хотя бы одну дозу вакцины получили 32,9 млн человек, свидетельствуют данные о ходе вакцинации

Алтайский край попал в категорию регионов, где вакцинировано от 15 до 20% населения. При этом соседняя Республика Алтай по этому показателю серьезно опережает регион – там прививку получили 25-30% жителей. Республика попал в число регионов, наиболее близких к получению коллективного иммунитета. Об этом сообщает РБК.

Согласно рейтингу, Чукотка и Белгородская область оказались лидерами по числу вакцинированных. Так, первым компонентом в Белгородской области привиты 38,11% от населения, на Чукотке — 38,12%. Обе дозы на Чукотке получили 30,6% от населения, в Белгородской области — 27,4%.

Москва расположилась на пятом место в рейтинге. Там доля привитых первой вакциной составляет 31,6% населения.

В свою очередь Дагестан стал единственным регионом, где первую дозу вакцины поставили менее 10% населения (6,8%), а полностью привито менее 5% (4,4%). Среди аутсайдеров (где хотя бы одну дозу вакцины получили менее 15%) находится Кабардино-Балкария, где полностью привиты только 7,3% человек. Замкнула тройку антилидеров Ингушетия, где первую дозу вакцины получило 13,7%, а вторую — 9,74% населения.

Ранее сообщалось, что в России разрешили лишать зарплаты работников за отказ от вакцинации.

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