Горняк22: Посадившим сына за руль экс-участником «Дома-2» заинтересовалась полиция

Антон Гусев с сыном Даниэлем Фото: instagram.com/antongusev89

Сейчас правоохранители проверяют, где именно происходила езда. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение

Бывший участник телепроекта «Дом-2» посадил за руль своего восьмилетнего сына и выложил происходящее в Instagram. Историей уже заинтересовалась полиция и начала проверку, сообщает «Лента».

Фото: instagram.com/antongusev89

Так, у себя в сторис он показал, как ребенок разгоняется почти до 50 км/ч. При этом Гусев дает ему советы: «Побольше газа давай», «Руль прямо держи, не виляй», «Вниз не смотри, всегда смотри вперед, ты педали должен чувствовать».

По его словам, ребенок должен с детства учиться ездить и «рисковать».

Ранее сообщалось, что против жительницы Набережных Челнов, посадившей шестилетнего сына за руль автомобиля, возбудили уголовное дело.

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