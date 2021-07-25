Горняк22: «Все будет хорошо»: менеджер MaкSим рассказала об улучшении состояния певицы

МакSим Фото: кадр из видео youtube.com

Сейчас артистка находится в коме в тяжелом состоянии. При этом тест на коронавирус у артистки отрицательный. За ее жизнь борются лучшие врачи

Представитель певицы МакSим Маргарита Соколова рассказала, что состояние артистки улучшается, сообщает РИА «Новости».

«Могу точно сказать. У Марины есть улучшения. Занимается ей звездный состав докторов. Отличные условия. Суперсовременное оборудование. Нет никакого сомнения, что все будет хорошо», — написала Соколова в своем Instagram.

По ее словам, организм певицы сильно ослаб, но она продолжает борьбу. Соколова добавила, что артистку ждет длительно лечение и восстановление.

Ранее появились слухи, что МакSим становится хуже, якобы у артистки начало отказывать правое легкое. Позже её директор Маргарита Соколова опровергла эту информацию.

Напомним, что Марина Абросимова уже месяц подключена к аппарату ИВЛ и находится искусственной коме. По словам её представителей, сейчас врачи опасаются делать прогнозы о состоянии здоровья певицы.

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