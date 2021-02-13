Горняк22: Инвалиду приходилось тратить на поездки в отделение гемодиализа 36 тысяч рублей в месяц • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Фото Олег БОГДАНОВ

Кровь по трубке прогоняется через диализатор, очищается от токсинов и чистой возвращается человеку. Процедура длится несколько часов, три раза в неделю. Пропуск смерти подобен, если не работают почки. На поездки из Красногорского в Бийск в ближайшее отделение гемодиализа Михаил Паненко тратит 36 тысяч рублей в месяц. Притом что пенсия – 20 тысяч. К счастью, для инвалида I группы проблема разрешилась с участием «АП».

Потому что не судился

Уже больше года так живет пенсионер из Красногорского. С тех пор как отказали почки и ему, водителю большегрузов с крепким здоровьем, пришлось уйти на пенсию по инвалидности. Михаил Иванович даже помнит тот вечер, когда вернулся из Новосибирска и не смог открыть гараж – сил не было из-за одышки. Отлежал в больнице, обследовался.

Предположение врачей о серьезных проблемах с почками, увы, подтвердилось. Собеседник уверен, что так сказалась жизнь «на колесах»:

– Доля наша шоферская такая. Доводилось и в машине ночевать, и в лесу на снегу, когда в леспромхозе работал. Видимо, застудился или инфекцию перенес на ногах, да сразу не обратил на это внимания. Такое не редкость у профессиональных водителей.

Ближайшее к райцентру отделение гемодиализа – в бийской ЦГБ. Почти 90 километров. Проблем с транспортом поначалу не было. Красногорская райбольница доставляла трех пациентов из района в Бийск, включая Михаила Паненко, на своей машине. Полномочий таких у учреждений здравоохранения региона нет, но было решение суда, которого добился один из пациентов с тяжелой почечной недостаточностью – Алексей Нефёдов. «Я-то только попутчиком был», – уточняет Паненко. Увы, в начале ноября умер от коронавируса его товарищ по несчастью Нефёдов. И Михаилу Ивановичу в больничном автомобиле сразу отказали, «потому что не вы судились», как объяснили красногорские медики.

Надо сказать, никакой крамолы в их действиях не было. Доставка пациентов к месту проведения процедур действительно не входит в обязанности учреждений здравоохранения. Этим по закону должны заниматься и занимаются органы соцзащиты населения.

Подсчёты

Паненко пробовал ездить на процедуры на личном авто, и в местной службе соцзащиты населения ему предложили вариант оплаты стоимости бензина, потраченного на поездки. Но от идеи пришлось отказаться: давление у пожилого мужчины стало подниматься до высот, при которых садиться за руль категорически нельзя.

Со специалистами Управления социальной защиты населения по Красногорскому району сошлись на другой, более приемлемой схеме: пациент заключает договор с частным перевозчиком, а ведомство компенсирует стоимость услуг такси по итогам прошедшего месяца.

Расчеты уже первой недели показали, что «прокатывает» Михаил Иванович больше, чем он с супругой получают вдвоем. Один рейс из Красногорского и обратно с учетом ожидания, пока клиент пройдет процедуру, – 3 тысячи рублей. В неделю – 9 тысяч, в месяц – 36 тысяч.

– Моя пенсия – 20 тысяч рублей. Не хватает на проезд, даже если жена Людмила вложит свои 14. Хорошо, что компенсация возвращается через месяц. Но ведь этот месяц нам, двум пожилым людям, нужно покупать и жизненно важные препараты, и продукты, и много чего еще… Слава богу, юрист бесплатно помог составить договор с водителем. Про следующий месяц я даже и не думаю сейчас. Возможно, мне просто не на что будет ездить, – переживает собеседник, у которого только что окончилась очередная процедура гемодиализа.

Когда мы говорили об этом, он еще не знал, что проблема эта в ближайшие дни благополучно «разрулится». На момент подготовки материала в Минсоцзащиты региона нам сообщили, что с Михаилом Ивановичем решен вопрос удобной ему оплаты проезда. Конкретно – деньги ему будут перечисляться сразу по представлении квитанции.

Очевидно, так лучше и удобнее не только для Паненко, но и для сотен его собратьев по несчастью, которые так же, как он, тщетно пытаются втиснуть расходы на поездки в свои весьма скромные пенсии.

Правовая позиция

Начальник отдела по социальной работе управления по социальной политике ведомства Ирина Беседина подтвердила, что в Алтайском крае гражданам, нуждающимся в гемодиализе, предоставляется материальная помощь в виде компенсации затрат на проезд в пределах региона к месту проведения процедур гемодиализа и обратно железнодорожным и (или) автомобильным транспортом.

– Компенсация выплачивается в полном объеме затраченных средств. Для ее получения гражданину нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства с заявлением об оказании матпомощи, а также представить документы, подтверждающие затраты на проезд. По желанию заявителя эти средства могут выплачиваться после каждого проезда или еженедельно, – уточнила Ирина Владимировна.

Между тем член правления межрегиональной общественной организации нефрологических пациентов «НЕФРО-ЛИГА» Александр Золотарёв рассказал о неоднородности ситуации в регионах.

Алтайский край – это множество удаленных районов прежде всего, а потому у нас остро стоит вопрос транспортировки больных, по жизненным показаниям нуждающихся в гемодиализе, людей с осложнениями и сопутствующими заболеваниями от опорно-двигательного аппарата до сердечно-сосудистой системы. Схемы выплаты компенсаций, принятые в регионе, эксперт назвал достаточно эффективными, но только если они удобны нефробольным. Например, когда компенсации выплачиваются сразу после поездки, как в случае с Михаилом Ивановичем. Все они должны знать о такой правовой возможности. Но, по мнению Золотарёва, кардинально проблема решится, лишь когда доставку тяжелобольных нормативными документами признают частью самой медицинской процедуры:

– Наша общественная организация уже много лет добивается этого. И судебная практика в стране наработана, и Верховный суд РФ признал транспортировку неотъемлемой от гемодиализа. Более того, еще в 2018 году она включена в программу госгарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, правда за счет регионов. Но эту благую меру пока не удается реализовать в полной мере, поскольку законодательная база серьезно отстает. Так, территориальная программа Алтайского края относит транспортировку к полномочиям Министерства социальной защиты населения. Я бы понял, если бы это была мера поддержки малоимущих граждан, допустим. Но речь-то ведь идет о доступности человеку медицинской процедуры, без которой он просто умирает. Ситуация не стоит на месте, всё больше регионов, в которых нам удается добиваться бесплатного проезда как расходного обязательства органов здравоохранения. Надеюсь, и Алтайский край примет опыт территорий России. А пока мы подготовили обращение в прокуратуру с обоснованием своей позиции.

Справка

В 2020 году на компенсации транспортных затрат жителям Алтайского края, проходящим гемодиализ, из регионального бюджета было выделено более 14 млн рублей. Их получили 127 человек из 45 территорий края. В 2012-м краевой бюджет сохранит объем выделяемых средств. На данный момент за получением компенсации обратились 153 жителя края.

Красногорский район | Новости Бийска

Алтайская правда