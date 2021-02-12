Горняк22: Новый первично-сосудистый центр открыли в Алтайском крае • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Межрайонный медицинский центр на базе Каменской ЦРБ активно преображается и оснащается. Здесь уже работают центр амбулаторной онкологической помощи и кабинет гемодиализа, диагностическая служба «вооружилась» аппаратом компьютерной томографии. Открытое на днях первично-сосудистое отделение (ПСО) призвано в кратчайшие сроки оказывать максимально эффективную медицинскую помощь больным с инсультом из пяти близлежащих районов и Камня-на-Оби.

«Теперь пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения не придется отправлять в край. Появилась возможность доставлять их к нам, не упуская тот самый «золотой час», когда помощь можно оказать максимально эффективно. С учетом расширения географии обслуживания и специфики отделения в два раза увеличен коечный фонд отделения реанимации, туда закуплено современное оборудование», — рассказывает главный врач Каменской ЦРБ Олег Войтов.

Под ПСО в хирургическом корпусе отвели второй этаж, отремонтировали оба крыла, расположили в них отделения неврологии и кардиологии, оснастили новой мебелью, бытовой техникой, медицинским оборудованием и инвентарем. В большинстве палат теперь есть санузлы. Для маломобильных больных закупили удобные каталки и кресла-коляски, установили функциональные кровати.

Новые возможности

Самые большие преобразования коснулись отделения неврологии, которое теперь выполняет функцию сосудистого центра. Оно переехало из соседней четырехэтажки в корпус, где расположено все диагностическое оборудование. Здесь есть свой аппарат ультразвуковой диагностики, этажом ниже — компьютерный томограф. Работают кабинеты массажа, ЛФК, в штате — психолог и логопед.

«Количество коек уменьшилось с сорока до тридцати. Приоритет отдается больным с инсультами, для них предусмотрено двадцать мест, еще десять — для круглосуточной госпитализации пациентов с другими неврологическими заболеваниями. Мобильные больные будут лечиться в дневном стационаре, где увеличен коечный фонд», — поясняет заведующий отделением неврологии Владислав Иванов.

Буквально на днях здесь впервые выполнили тромболизис. Больному с ишемическим инсультом в кратчайшие сроки ввели специальный дорогостоящий препарат, разрушающий тромбы в сосудах головного мозга. Применение этого метода стало возможным благодаря имеющемуся диагностическому оборудованию, грамотно проведенным исследованиям, анализу состояния больного и оценке всех рисков. Состояние пациента стабилизировалось, опасность полной парализации миновала.

— Это крайне важный опыт, — отметил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, проводивший зональное совещание в Каменском медокруге и побывавший вместе с руководителями районных больниц в новом отделении каменской больницы. — Этот метод позволяет сохранить качество дальнейшей жизни пациентов с инсультом, снижает риски глубокой инвалидизации, жизнесберегающая технология.

Развитие межрайонного центра

В хирургическом корпусе Каменской ЦРБ идет капитальный ремонт. Задача больницы — максимально сконцентрировать все экстренные отделения в одном здании. Сюда уже перевели неврологию, скоро переедет и пульмонология, которой тоже важно быть рядом с реанимацией.

В терапевтическом корпусе разместятся новые для каменской больницы паллиативная служба и отделение реабилитации второго этапа.

В планах — капитальное обновление терапевтического корпуса и здания инфекционного отделения. В этом году начнут благоустраивать территорию больницы.

«Модернизация Каменского межрайонного медцентра, охватывающего без малого сто тысяч населения и находящегося в часовой доступности от всех районов округа, ведется в рамках краевых и федеральных программ. На сегодняшний день сюда вложено более ста миллионов рублей, в текущем году запланировано еще около 60-ти миллионов рублей. Но комплекс мероприятий на этом не заканчивается. По федеральной программе развития первичного звена медико-санитарной помощи здесь до 2025 года будет построена и полностью оснащена межрайонная поликлиника, своего рода диагностико-консультационный центр для жителей близлежащих районов, объединяющий взрослую и детскую поликлиники, женскую консультацию, стоматологию», — пояснил Дмитрий Попов.

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Алтайская правда