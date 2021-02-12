Горняк22: Онищенко считает, что коронавирус надо вытеснять вакцинацией • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Бывший главный санитарный врач РФ призвал не ждать милости от коронавируса и бороться с ним с помощью вакцинации. Она должна вытеснять неспецифические методы борьбы с заболеванием.

В российских регионах началось постепенное ослабление ограничительных мероприятий. Так, с 12 февраля в Удмуртии переходят на рекомендательный режим ношения защитных масок, а в Чечне отменили обязательный масочный режим в общественных местах.

В связи с этой ситуацией Геннадий Онищенко надеется, что такое решение принято исходя из реальной эпидемической обстановки. В том числе на основании анализа уровня заболеваемости, числа переболевших и т.д., пишет НГС.

Также депутат Госдумы напомнил о необходимости постоянного мониторинга эпидемиологической ситуации.

«Нам нужно не ждать милости от коронавируса, а вырабатывать меры по сосуществованию с ним. Главный рычаг для этого – вакцинация», — подчеркнул бывший санитарный врач.

Онищенко считает, что вакцинирование и создание прослойки коллективного иммунитета должны постепенно вытеснять ношение защитных мер.

Алтайская правда