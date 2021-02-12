Горняк22: 14 инфицированных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 172 новых случая коронавирусной инфекции. Излечились 98 пациентов. Не удалось справиться с болезнью 14 инфицированным. Как сообщили 11 февраля в оперштабе региона, из них 12 человек умерли именно от COVID-19. В оставшихся двух случаях коронавирус не стал непосредственной причиной смерти.
С начала пандемии в регионе официально подтверждено почти 41 тысяча случаев инфекции. Выздоровели более 36,5 тысяч человек. Умерли 2 114 инфицированных.
Сейчас лечатся в инфекционных госпиталях 1 тыс. 667 больных коронавирусом и 624 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 361 человек – тяжелобольные пациенты. Из них 98 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.
Новые случаи коронавируса за сутки:
- Барнаул – 48,
- Бийск – 17,
- Рубцовск – 13,
- Локтевский район – 6,
- Яровое — 5,
- Поспелихинский район — 5,
- Ребрихинский район — 5,
- Бийский район — 4,
- Благовещенский район — 4,
- Первомайский район — 4,
- Тогульский район — 4,
- Третьяковский район — 4,
- Заринск — 3,
- Камень-на-Оби — 3,
- Новоалтайск — 3,
- Славгород — 3,
- Ельцовский район — 3,
- Косихинский район — 3,
- Кулундинский район — 3,
- Мамонтовский район — 3,
- Павловский район — 3,
- Шипуновский район — 3,
- Алейск — 2,
- Алейский район — 2,
- Крутихинский район — 2,
- Кытмановский район — 2,
- Михайловский район — 2,
- Родинский район — 2,
- Хабарский район — 2,
- Шелаболихинский район — 2,
- Зональный район — 1,
- Ключевской район — 1,
- Краснощековский район — 1,
- Романовский район — 1,
- Солтонский район — 1,
- Топчихинский район — 1,
- Троицкий район — 1.