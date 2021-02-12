Горняк22: 14 инфицированных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 172 новых случая коронавирусной инфекции. Излечились 98 пациентов. Не удалось справиться с болезнью 14 инфицированным. Как сообщили 11 февраля в оперштабе региона, из них 12 человек умерли именно от COVID-19. В оставшихся двух случаях коронавирус не стал непосредственной причиной смерти.

С начала пандемии в регионе официально подтверждено почти 41 тысяча случаев инфекции. Выздоровели более 36,5 тысяч человек. Умерли 2 114 инфицированных.

Сейчас лечатся в инфекционных госпиталях 1 тыс. 667 больных коронавирусом и 624 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 361 человек – тяжелобольные пациенты. Из них 98 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Новые случаи коронавируса за сутки:

Барнаул – 48,

Бийск – 17,

Рубцовск – 13,

Локтевский район – 6,

Яровое — 5,

Поспелихинский район — 5,

Ребрихинский район — 5,

Бийский район — 4,

Благовещенский район — 4,

Первомайский район — 4,

Тогульский район — 4,

Третьяковский район — 4,

Заринск — 3,

Камень-на-Оби — 3,

Новоалтайск — 3,

Славгород — 3,

Ельцовский район — 3,

Косихинский район — 3,

Кулундинский район — 3,

Мамонтовский район — 3,

Павловский район — 3,

Шипуновский район — 3,

Алейск — 2,

Алейский район — 2,

Крутихинский район — 2,

Кытмановский район — 2,

Михайловский район — 2,

Родинский район — 2,

Хабарский район — 2,

Шелаболихинский район — 2,

Зональный район — 1,

Ключевской район — 1,

Краснощековский район — 1,

Романовский район — 1,

Солтонский район — 1,

Топчихинский район — 1,

Троицкий район — 1.

Алтайская правда