Горняк22: 14 инфицированных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: 14 инфицированных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 172 новых случая коронавирусной инфекции. Излечились 98 пациентов. Не удалось справиться с болезнью 14 инфицированным. Как сообщили 11 февраля в оперштабе региона, из них 12 человек умерли именно от COVID-19. В оставшихся двух случаях коронавирус не стал непосредственной причиной смерти.

С начала пандемии в регионе официально подтверждено почти 41 тысяча случаев инфекции. Выздоровели более 36,5 тысяч человек. Умерли 2 114 инфицированных.

Сейчас лечатся в инфекционных госпиталях 1 тыс. 667 больных коронавирусом и 624 пациента с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. 361 человек – тяжелобольные пациенты. Из них 98 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ.

Новые случаи коронавируса за сутки:

  • Барнаул – 48,
  • Бийск – 17,
  • Рубцовск – 13,
  • Локтевский район – 6,
  • Яровое — 5,
  • Поспелихинский район — 5,
  • Ребрихинский район — 5,
  • Бийский район — 4,
  • Благовещенский район — 4,
  • Первомайский район — 4,
  • Тогульский район — 4,
  • Третьяковский район — 4,
  • Заринск — 3,
  • Камень-на-Оби — 3,
  • Новоалтайск — 3,
  • Славгород — 3,
  • Ельцовский район — 3,
  • Косихинский район — 3,
  • Кулундинский район — 3,
  • Мамонтовский район — 3,
  • Павловский район — 3,
  • Шипуновский район — 3,
  • Алейск — 2,
  • Алейский район — 2,
  • Крутихинский район — 2,
  • Кытмановский район — 2,
  • Михайловский район — 2,
  • Родинский район — 2,
  • Хабарский район — 2,
  • Шелаболихинский район — 2,
  • Зональный район — 1,
  • Ключевской район — 1,
  • Краснощековский район — 1,
  • Романовский район — 1,
  • Солтонский район — 1,
  • Топчихинский район — 1,
  • Троицкий район — 1.

Алтайская правда

Похожая запись

Коронавирус

Горняк22: Новый первично-сосудистый центр открыли в Алтайском крае

Фев 12, 2021
Коронавирус

Горняк22: Онищенко считает, что коронавирус надо вытеснять вакцинацией

Фев 12, 2021
Коронавирус

Горняк22: Где в Барнауле разрешили партнерские роды и что для этого нужно

Фев 12, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 12.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar