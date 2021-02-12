Горняк22: Где в Барнауле разрешили партнерские роды и что для этого нужно • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Разрешено ли сейчас проводить партнерские роды в Барнауле и где именно? С таким вопросом обратилась в «Алтайскую правду» читательница, будущая мама Ольга Диянова.

В 2020 году партнерские роды были запрещены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Минздрав рекомендовал снизить количество присутствующих в родовом боксе людей, в том числе медперсонала. Что касается отца, он, как объясняли изначально, мог бессимптомно разносить вирус, создавая риск для сотрудников и новорожденного.

Сейчас ситуация поменялась. Любой может сдать тест на ковид. В двух учреждениях Барнаула в январе 2021-го разрешили партнерские роды. Речь об Алтайском краевом клиническом перинатальном центре «Дар» и Родильном доме №2. Оба главврача официально подтвердили, что муж или другой близкий беременной может присутствовать во время появления на свет малыша. Это бесплатная услуга.

Где сейчас разрешены партнерские роды:

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический перинатальный центр» (ДАР),

КГБУЗ «Родильный дом №2, г. Барнаул».

Что для этого нужно

Но есть условия. Отец должен иметь при себе отрицательный результат тестирования на COVID-19, полученный не более 7 дней назад. Сдать его можно в любом учреждении. Направление на бесплатное обследование в этом случае не дают.

Также обязательны флюорография (сроком не более года) и тест на ВИЧ, который был сдан в течение шести месяцев. С собой надо взять сменную обувь, одноразовый халат, бахилы и маску – так называемый «набор анестезиолога», который продается в аптеках.

Если женщину со схватками привезли в приемное отделение, ей сразу нужно сообщить, что рожать она планирует вместе с супругом. Если же в родзал ее переводят из отделения патологии беременности, она звонит партнеру по телефону. Тот приезжает на место, а к нужному кабинету его провожает персонал.

Есть еще один нюанс. Если, к примеру, роды начались не в предполагаемую дату, и беременной к этому моменту не успели сделать тест, то мужа в родзал не пустят, даже если у него есть отрицательные результаты на ковид — так объяснили во втором роддоме. Непредвиженные ситуации никто не отменял, и всё проконтролировать, к сожалению, невозможно.

Где сейчас нельзя устроить партнерские роды:

КГБУЗ «Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства»,

КГБУЗ «Родильный дом №1, г. Барнаул»,

КГБУЗ «Городская клиническая больница №11, г. Барнаул.

«В остальных учреждениях родовспоможения краевой столицы партнерские роды временно приостановлены. Такое решение приняли главные врачи», – пояснила «Алтайской правде» пресс-секретарь регионального Минздрава Ольга Калачева.

Почему люди выбирают партнерские роды

Не всегда молодые родители готовы к этому морально, а бывает, от такой услуги семьи отказываются по убеждениям.

Жительница Барнаула Ольга Диянова рассказала «Алтайской правде», почему для неё важно, чтобы на протяжении всего процесса рядом был супруг: «Во-первых, я не хочу себя чувствовать брошенной и покинутой во время схваток. Если потеряю сознание, будет, кому подать воду или позвать помощь. Во-вторых, во время родов случается всякое, а будущий отец может в крайней ситуации засвидетельствовать врачебную ошибку. В-третьих, это чувство защищенности. А я слышала, что на рожениц часто повышают голос. Уверена, в присутствии супруга такого не будет. В-четвертых, я считаю, что мужчине полезно знать, как сложно проходят роды».

Алтайские врачи отмечают, что в условиях непростой эпидемиологической обстановки количество партнерских родов уменьшилось. С начала 2021 года в учреждениях родовспоможения Барнаула их прошло 29.

Фото: akkperinatal.zdravalt.ru

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Алтайская правда