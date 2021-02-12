Горняк22: Мясников уверен, что коронавирус никуда не уйдет • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Коронавирус

Горняк22: Мясников уверен, что коронавирус никуда не уйдет

Фев 12, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Коронавирусная эпидемия понемногу снижается. Но врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что это лишь временное отступление и ковид останется с нами навсегда, как другие болезни, с которым человечестве вполне мирно сегодня соседствует.

По словам доктора, началась массовая вакцинация и «на подходе» уже коллективный иммунитет. Однако коронавирус никуда не уйдёт, просто займёт своё место в ряду других разновидностей человеческих заболеваний. Поэтому при очевидной неэффективности противовирусных препаратов остаётся уповать только на свой личный иммунитет, считает специалист. Иммунитет в аптеке не купишь, и дать его могут только ЗОЖ и вакцинация.

Мясников также поделился, что в его больнице много месяцев ведутся клинические испытания интерферона-гамма для борьбы с тяжелыми вирусными пневмониями. Он исследуется, как и в виде капель в нос, так в виде инъекций. По уже опубликованным данным, больные с коронавирусом при применении интерферона-гамма в инъекциях выписываются из больницы раньше и болеют менее тяжело. Другой несомненный плюс этот препарата — потенциальная защита не только от ковида, но и от других коронавирусов, гриппа и прочих ОРЗ.

Алтайская правда

Похожая запись

Коронавирус

Горняк22: Новый первично-сосудистый центр открыли в Алтайском крае

Фев 12, 2021
Коронавирус

Горняк22: Онищенко считает, что коронавирус надо вытеснять вакцинацией

Фев 12, 2021
Коронавирус

Горняк22: 14 инфицированных коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Фев 12, 2021

Статьи по теме

Горняк

Сегодня в Горняке: 12.02.2021: Внимание отключение электроэнергии! |

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Змеиногорску оказана помощь в дизельном топливе для работы снегоуборочной техники

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Роспотребнадзор зарегистрировал экспресс-тест на коронавирус

Фев 12, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Сколько дней будет ждать обещанного улица Фрунзе в Змеиногорске?

Фев 12, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar