Горняк22: Мясников уверен, что коронавирус никуда не уйдет • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Коронавирусная эпидемия понемногу снижается. Но врач и телеведущий Александр Мясников уверен, что это лишь временное отступление и ковид останется с нами навсегда, как другие болезни, с которым человечестве вполне мирно сегодня соседствует.

По словам доктора, началась массовая вакцинация и «на подходе» уже коллективный иммунитет. Однако коронавирус никуда не уйдёт, просто займёт своё место в ряду других разновидностей человеческих заболеваний. Поэтому при очевидной неэффективности противовирусных препаратов остаётся уповать только на свой личный иммунитет, считает специалист. Иммунитет в аптеке не купишь, и дать его могут только ЗОЖ и вакцинация.

Мясников также поделился, что в его больнице много месяцев ведутся клинические испытания интерферона-гамма для борьбы с тяжелыми вирусными пневмониями. Он исследуется, как и в виде капель в нос, так в виде инъекций. По уже опубликованным данным, больные с коронавирусом при применении интерферона-гамма в инъекциях выписываются из больницы раньше и болеют менее тяжело. Другой несомненный плюс этот препарата — потенциальная защита не только от ковида, но и от других коронавирусов, гриппа и прочих ОРЗ.

Алтайская правда