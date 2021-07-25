Горняк22: Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов подтвердил эффективность вакцинации в борьбе с коронавирусом

Дмитрий Попов рассказал о напряженной работе ковидных госпиталей. По его мнению, вакцинация поможет разгрузить больницы Алтайского края.

Министр здравоохранения на заседании оперштаба отметил, что сейчас система здравоохранения в Алтайском крае работает в напряжении. Так, загруженность коечного фонда в ковидных госпиталях достигла 83% при общем числе – 4 670. В тяжелом состоянии в больницах лежат 16% пациентов. Министр отмечает, что в единичных случаях госпитализируют тех, кто поставил вакцину. У привитых пациентов заболевание протекает в легкой форме.

Поэтому Дмитрий Попов считает, что одна из эффективных мер борьбы с коронавирусом – это вакцинация. Министр также проинформировал губернатора Алтайского края Виктора Томенко о том, что в связи с принятием постановления об обязательной вакцинации для людей некоторых профессий, медицинские учреждения будут готовы справиться с нагрузкой. Также отмечается, что в крае работает 112 мобильных пунктов вакцинации. Они готовы к выездам на предприятия по заявкам работодателей.

Напомним, с 27 июля вступает в силу постановление главного санитарного врача Алтайского края о вакцинации отдельных групп граждан.

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Алтайская правда